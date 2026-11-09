Бой Алимханулы вызвал ажиотаж в Европе и США: названы восемь стран

Интерес к чемпионскому бою Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) и непобеждённого Якоба Бэнкса (20-0, 11 KO) оказался настолько высоким, что на вечер бокса в Дании собираются болельщики из разных стран мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fighting.dk.

Международный ажиотаж вокруг поединка уже превзошёл ожидания организаторов. Сообщается, что на бой приобрели билеты жители сразу восьми стран за пределами Дании.

По информации организаторов, 23 января на трибунах Forum Horsens ожидаются зрители из Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Великобритании, Румынии, Казахстана и даже США.

В промоутерской компании Primetime Boxing признались, что международный интерес к мероприятию превзошёл ожидания.

"Мы гордимся и искренне впечатлены тем, что поклонники бокса готовы пересекать государственные границы, а некоторые даже преодолевать Атлантический океан, чтобы увидеть поединок в Хорсенсе", - заявили представители промоушена.

В главном бою вечера между непобеждённым Бэнксом Алимханулы, который состоится 23 января 2027 года в Хорсене (Дания) на кону противостояния будет стоять чемпионский пояс WBO во втором среднем весе.

Напомним, этот титул стал вакантным после того, как британский боксёр Хамза Шираз (24-0-1, 19 KO) официально освободил его.