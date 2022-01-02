"Больше ничего не интересует о казахстанском спорте". Боксерша Сатыбалдинова намерена стать резидентом США

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова заявила, что намерена стать резидентом США, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram она написала предновогодний пост, сделав громкое заявление.

Отметим, что Сатыбалдинова известна своей критикой в адрес казахстанского спорта. Она даже обращалась к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Теперь она отметила, что данная тема для нее закрыта.

Сатыбалдинова выступает в профи, но не выходила на ринг более двух лет.

"До нового, 2022 года остались считанные часы. Хочу многие моменты оставить в уходящем 2021 году и не тащить весь этот мусор в новый, 2022 год!

Поэтому заявляю официально, что больше меня ничего не интересует касаемо казахстанского спорта. Я неоднократно пыталась повлиять на изменение системы спорта нашей страны. Мне действительно хотелось развития. И все вы являетесь свидетелями. Но, как показывает время, все мои труды, затраты колоссальной энергии было бесполезным действием. Поэтому я умываю руки от всего этого цирка.

Что самое главное я поняла, так это то, что такие люди, как я, не нужны нашей стране, нашему государству. Им не нужны честные, порядочные лидеры, сильные ментально, кто не склонит голову ни перед кем, те, кто никогда не украдет и не отмоет деньги из казны государства.

Спортивным чиновникам нужны подхалимы, марионетки и все те, кто будет прогибаться под воровскую систему казахстанского спорта.

Система настолько прогнила, что потребуются десятилетия, чтобы что-то изменить. Возможно, даже мое поколение не доживет до этих времен.

Поэтому я приняла решение закрыть двери казахстанского спорта. И полностью сфокусироваться на своих задачах и планах, которые я ставлю перед собой тут, в Штатах.

Я благодарна Америке, которая распахнула свои двери для меня. Скажу даже больше, она не ошиблась, выдавая мне визу О-1 (виза талантов). Ну а сейчас я нахожусь в ожидании гринкарты, Инша Аллах. И снова эта страна не ошибется, когда выдаст мне свою гринкарту. Так как я не являюсь нахлебницей, попрошайкой, вечно клянчащей деньги у государства, я не являюсь ленивым существом и так далее. Альхамдулиллах, Всевышний дал мне здоровье, мозги и все необходимое для того, чтобы я могла расти, развиваться и добиваться поставленных целей.

Поэтому оставляю все старое в уходящем 2021 году. И вхожу в новый, 2022 год с новыми планами", - написала боксерша, отметив в посте Токаева и премьер-министра РК Аскара Мамина.