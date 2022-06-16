Боксера наказали за укус соперника во время боя

Американский боксер пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга (20-0, 16 KO), выступающий во втором среднем весе до 76,2 килограмма, получил наказание за укус колумбийца Роамероа Ангуло (27-3, 23 KO) во время боя, сообщает vRINGe.com со ссылкой на ESPN.

Рефери тот эпизод прозевал, тогда как поединок, состоявшийся 11 июня в Нью-Йорке (США), решением выиграл Берланга (98-92, 99-91 и 99-91).

Отмечается, что в Атлетической комиcсии штата Нью-Йорк (NYSAC) принято решение оштрафовать бойца и временно отстранить от бокса. Решение пока еще неофициальное - в организации обсуждают сроки отстранения. По данным инсайдеров, укус обойдется боксеру в 10 тысяч долларов.

Представитель компании Top Rank Эван Корн заявил, что они примут любое решение NYSAC.

После боя Берланга заявил, что очень переживает из-за того укуса.

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