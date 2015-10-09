Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Боксер из Узбекистана повторил жест Головкина и напугал соперника

14 сентября в японской Нагое состоится масштабный боксёрский вечер. В главном бою шоу абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ сразится с обязательным претендентом по версии WBA - узбекистанцем Муроджоном Ахмадалиевым, сообщают Vesti.kz.

Ахмадалиев, ранее не раз обещавший доказать Наое Иноуэ всю силу узбекской школы бокса, неожиданно сменил тон на финальной пресс-конференции. Вместо привычного напряжённого стердауна он устроил дружеский жест - преподнёс Иноуэ, его отцу и тренеру Шинго Иноуэ, а также промоутеру Хидеюки Охаши традиционные узбекские халаты - чапаны.

"Теперь японцы гадают, был ли жест Ахмадалиева восточной демонстрацией большого уважения к Иноуэ или зловещим предзнаменованием. В 2022 году Геннадий Головкин в Токио нокаутировал Риото Мурату и тоже подарил ему казахский халат", - намекает телеграм-канал "Новости бокса и ММА".

