Боксер со сломанной челюстью нокаутировал чемпиона и вернул себе титул

©Mark Robinson/Matchroom Boxing
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27 марта 23:23

Британский боксер Джош Уоррингтон (31-1-1, 8 КО) вернул себе свой титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе, досрочно победив испанца Кико Мартинеса (43-11-3, 30 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Реванш состоялся в Лидсе (Англия). Мартинес, который проводил первую защиту титула, побывал в нокдауне уже в первом раунде. После этого Уоррингтон завладел инициативой.

Развязка пришла в седьмом раунде, когда претендент снова потряс чемпиона, вынудив рефери вмешаться и остановить поединок.

Впрочем, победа досталась Уоррингтону дорогой ценой. Британец получил перелом челюсти, но это не помешало ему удосрочить оппонента.

Напомним, Уоррингтон отказался от пояса IBF в начале прошлого года, и вакантный титул достался сначала ему бывшему сопернику Киду Галахаду, а затем 36-летний Мартинес нокаутировал Галахада и стал чемпионом IBF.

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Метки:
Профессиональный бокс IBF


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27 марта 23:23
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