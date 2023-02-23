Боксер провалил допинг-тест и был оправдан. Все дело в яйцах

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Сегодня 12:25
©sundayworld.com

Всемирный боксерский совет (WBC) оправдал британского проспекта полусреднего веса Конора Бенна (21-0, 14 KO), связавшего провал допинг-теста с частым поеданием яиц, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат"

В октябре Бенн, готовившийся к поединку с соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3, 23 КО), провалил тест на допинг (клофимен - вещество, способствующее выработке тестостерона). Сам боксер свою вину не признал.

WBC, под эгидой которого должен был пройти поединок, исключил британца из своего рейтинга. Однако спустя несколько месяцев расследования организация объявила, что не нашла доказательств, указывающих на намеренное применение допинга. WBC исключил возможное нарушение при хранении допинг-проб, но предположил, что найденное вещество могло быть связано с диетой бойца, а в частности, с излишним потреблением яиц.

На данный момент Бенн по-прежнему лишен британской боксерской лицензии, что не позволяет ему выступать на территории Англии.

Что касается Юбенка, то в январе он провел поединок с соотечественником Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО), которому неожиданно влетел нокаутом в четвертом раунде. Теперь Смит должен встретиться с казахстанским средневесом Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО). WBO обязала их договориться о бое в течение 20 дней.

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Метки:
WBC Профессиональный бокс Допинг

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