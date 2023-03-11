Боксер дважды уронил соперника ударом по корпусу и забрал два титула

Аргентинский боксер Альберто Мелиана (11-2-1, 7 KO) одержал досрочную победу над колумбийцем Джоханом Сегурой (11-1, 8 КО) в титульном поединке, сообщают Vesti.kz.

Их бой за пояса чемпиона Латинской Америки по версиям WBO и IBF в полулегком весе прошел в Буэнос-Айресе (Аргентина). Все шло к тому, что боксеры пройдут всю дистанцию (10 раундов), однако Мелиана решил не откладывать до решения судей.

В середине девятого раунде аргентинец отправил соперника в нокдаун, точно пробив по корпусу. Сегура сумел подняться и продолжить. Но Мелиана бросился добивать и во второй раз уронил колумбийца, ударом по печени, после чего вмешался рефери и остановил бой.