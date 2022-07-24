Боксер-допингер нокаутировал соперника и выиграл второй бой за месяц

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (25-0-1, 21 KO) одержал вторую за месяц победу после возвращения на ринг.

В рамках вечера бокса в Мерфрисборо (штат Теннеси, США) Миллер удосрочил мексиканского джорнимена Дерека Карденаса (8-10, 7 КО). Сначала американец отправил соперника в нокдаун в третьем раунде, а в четвертом добился досрочной победы.

Миллер, возобновивший карьеру месяц назад после почти четырехлетнего перерыва, 23 июня одержал победу решением судей в Аргентине над местным боксером.

Напомним, Миллер несколько раз проваливал допинг-тесты, из-за чего его отстраняли, а сам боксер был вынужден взять перерыв.

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