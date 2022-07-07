Британский боксер Джошуа Буатси (16-0, 13 КО) получил предложение о бое с россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

Ранее у британского претендента появился конкурент, российский боксер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО), владеющий поясами WBC/IBF/WBO, но Хирн хочет убедить Бивола встретиться с Буатси.

"Мы хотим, чтобы Буатси сразился с Биволом. Мы сделали Буатси предложение, мы хотим убедиться, что он доволен, и, надеюсь, мы сможем провести этот бой, но пока ничего не закончено, не подписано", – сказал Хирн в интервью Pro Boxing Fans, которое опубликовано на YouTube.

Добавим, что ранее Бивол выиграл единогласным решением судей у Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), защитив титул WBA Super в полутяжелом весе, а Бетербиев техническим нокаутом победил Джо Смита-младшего (28-4, 22 КО).

Что касается боя с Буатси, то в мае Хирн заявил, что если Бивол решит провести добровольную защиту титула, его вероятным соперником станет Буатси. Бой может пройти в сентябре или октябре.

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