Бивол пригрозил Альваресу силой своего удара

Чемпион WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) намерен дать серьезный бой абсолюту во втором среднем дивизионе мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу. Он уверен, что ему хватит ударной мощи.

"Думаете, у меня нет жесткого удара? Конечно же, у меня есть удар. Я не просто полутяж. У меня в активе 19 побед и ноль поражений. У меня отличный удар. Просто я не всегда его использую. Знаю, что могу вкладываться сильнее, но часто делаю ставку на технику. В бою с "Канело" использую все свои сильные стороны: мощь, скорость, движения. Все, что нужно для победы.

По ходу боя станет понятно. Тогда и пойму, стоит ли вкладываться в удары. Я больше "Канело", но не настолько большой, как Сергей Ковалев. Я примерно такого же размера, как и "Канело", ведь мне тоже нет нужды гонять много веса перед поединками. Все знают, что Ковалев не был готов к бою с Альваресом. Он не успел восстановиться, он не успел подготовиться. Он был истощен после предыдущей схватки. Он принял бой, но не был уверен, что в состоянии пройти все 12 раундов. А если тебе не хватает мощи, то оппонент будет продолжать давление и рано или поздно сожрет тебя.

Вопрос в том, у кого из нас круче техника. Хороший вопрос. Вот я и хочу протестить себя на таком уровне. Хочу испытать себя против лучшего бойца в мире. Габариты не имеют значения. Чаще всего я был значительно меньше соперников, но это не мешало мне побеждать. Вопрос ведь не в антропометрии, а в мастерстве", - цитирует боксера vRinge.

Напомним, бой состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Ранее Альварес рассказал, почему выбрал Бивола в соперники.