Бивол назвал фаворита боя Бетербиев - Смит

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Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super россиянин Дмитрий Бивол сделал прогноз на бой своего соотечественника Артура Бетербиева, владеющего титулами WBC, IBF и WBO в этом же дивизионе, с британцем Каллумом Смитом.

Поединок состоится 19 августа на арене Videotron Center в Квебеке (Канада). На кону будут стоять все три титула россиянина Бетербиева, который имеет двойное гражданство и выступает на международном уровне под канадским флагом.

"Думаю, что у Артура больше шансов. Как минимум, я так вижу. Он более уверен в своих силах, он мощнее и мастеровитее", - цитирует Бивола vRinge.

Напомним, что ранее WBC, санкционировавший бой Бетербиева против Смита, отказал ему в проведении объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона с Биволом.

 

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Метки:
Бивол Дмитрий Бетербиев Артур Смит Каллум Профессиональный бокс

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