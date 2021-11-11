В Bild рассказали о значении боя непобежденного казахстанского супертяжеловеса за титул от WBC

Журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт прокомментировал корреспонденту Vesti.kz следующий бой казахстанского тяжеловеса Жана Кособуцкого (16-0, 15 КО). В ходе беседы он рассказал о значении поединка за титул WBC International Silver в тяжелом весе против Алексиса Бенджамина Гарсии (11-0, 7 КО) из Доминиканской Республики.

Соперники встретятся 20 ноября в Гамбурге (Германия). На кону их боя будет стоять пояс WBC International Silver в супертяжелом весе.

"Это очень хороший соперник. Не самый лучший, но тем не менее он не был потрясен и идет на хорошей серии. В последние два года он смог выйти на ринг трижды и добиться успеха. Я уверен, что для Кособуцкого это будет хорошая проверка сил.

Дополнительную мотивацию придает титул, который будет стоять на кону. Победа поможет ему добиться повышения в рейтинге WBC, что позволит ему рассчитывать на более интересные бои", - отметил Шмидт.

Еще один жесткий нокаут? Казахстанский супертяж разъяснил ситуацию с поясом от WBC и высказался о сопернике

Напомним, что казахстанец в августе успешно провел защиту своего титула, нокаутировав американца Джои Давейко (21-9-4, 12 КО). О его сопернике можно прочитать здесь.