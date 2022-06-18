Бетербиев оказался тяжелее соперника на взвешивании перед титульным боем

Чемпион WBC/IBF россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) и обладатель титула WBO американец Джо Смит (28-3, 22 КО) прошли процедуру взвешивания перед боем в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники уложились в лимит полутяжелого веса (до 79,4 килограмма). При этом Бетербиев, показав на весах 79,4 килограмма, оказался чуть тяжелее Смита - 79,2 килограмма.

Бой состоится утром 19 июня по казахстанскому времени. Боксеры разыграют три титула - WBC, IBF и WBO.