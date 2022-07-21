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Авторитетный эксперт высказался о нокауте в бою Головкина с "Канело" и их четвертой встрече

Авторитетный эксперт высказался о нокауте в бою Головкина с "Канело" и их четвертой встрече
©Reuters

Редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий третий бой казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). В ходе беседы специалист оценил вероятность нокаута в этом противостоянии.

17 сентября Головкин и "Канело" проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

"Мне нравится противостояние Головкина с "Канело". Это ключевые боксеры как и в среднем, так и в суперсреднем весе. Никто не оспаривает их доминирующую роль. Эту битву ждали дольше, чем хотелось многим любителям бокса. Два боя показали, что соперники держат удары друг друга. Не думаю, что что-то изменилось. Я хотел бы увидеть нокаут, но думаю, что и третий бой завершится решением. Если он будет таким же близким, как и предыдущие, то возможно будет рассчитывать и на четвертый", - отметил Бенсон.

Третий бой Головкин-"Канело": сколько нужно денег, чтобы увидеть это вживую

Напомним, что в апреле Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе. В свою очередь, "Канело" уступил россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО) в бою за титул WBA в полутяжелом весе.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин-Альварес Головкин Геннадий

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