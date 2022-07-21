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Третий бой Головкин-"Канело": сколько нужно денег, чтобы увидеть это вживую

Третий бой Головкин-"Канело": сколько нужно денег, чтобы увидеть это вживую
©Sky Sports

17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena состоится третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наши коллеги из Tengritravel.kz выяснили, сколько нужно денег, для того чтобы увидеть это вживую, как казахстанцам поехать на бой и сколько это будет стоить.

Купить билеты

С 27 июня билеты на бой доступны в общей продаже. Сообщалось, что самые дешевые будут реализовываться от 305 долларов, это примерно 147 тысяч тенге (по курсу на 15 июля). На момент подготовки материала самый дешевый билет стоит 384 486 тенге в секторе 216. Самый дорогой - 2 226 684 тенге в секторе 5.

Покупать билеты лучше у официальных представителей. Сделать это можно онлайн, используя банковскую карту.

Купить авиабилеты в Лас-Вегас

Минимальная цена на авиаперелет из Алматы в Лас-Вегас - 308 699 тенге. Однако нужно понимать, что прямых рейсов нет, а это значит, что на дорогу придется потратить сутки, а то и больше. Так, упомянутая цена относится к перелету в 36 часов с тремя пересадками. Самый быстрый перелет будет длиться 26 часов и обойдется в 790 754 тенге. Дата вылета - 12 сентября. Дата прилета - 13 сентября. Если покупать билет в оба конца, общая сумма будет дешевле. К примеру, добавляя обратный вылет на 19 сентября в Алматы, общая сумма выходит 580-700 тысяч тенге, в зависимости от авиакомпании и количества пересадок.

Из Нур-Султана вылет обойдется дороже. Минимальная цена на билет - 460 070 тенге, 30 часов в дороге и три пересадки. Самый быстрый полет - 23,5 часа и 486 529 тенге. Дата вылета - 12 сентября.

Проживание

В полутора километрах от бульвара Лас-Вегас и 4 километрах от центра можно снять комнату на четыре дня в трехзвездочном отеле за 156 тысяч тенге при двухместном размещении. Это самый дешевый вариант, предложенный известным агрегатором отелей. Можно подобрать и другой вариант - комната в аренду на Airbnb. Обойдется от 80 тысяч тенге за все дни. Но здесь бывает своя кухня, и расположение зачастую менее удобное. Старший специалист управления продаж медицинского страхования Минас Жандос советует сделать страховку на все время пребывания в США:

"Страховая сумма - 50 000 долларов. Стоимость страхового полиса - 5084 тенге без покрытия COVID-19, 7626 тенге с покрытием COVID-19 на 3000 долларов, 10 168 тенге с покрытием COVID-19 на 5000 долларов, 15 252 тенге с покрытием COVID-19 на 10 000 долларов. Покрывает экстренную неотложную медицинскую помощь и лечение COVID. Есть страховка с покрытием бессимптомного течения болезни. 50 долларов - лицам до 60 лет, 75 долларов - лицам старше 60. Включены: изоляция, трансфер и авиабилет в рамках страховой суммы 3000 долларов".

Дополнительные расходы

К дополнительным расходам отнесем питание, проезд, входные билеты. Здесь указаны средние цены. Прием пищи в недорогом ресторане на одного обойдется в 25 000 тенге. Фастфуд известных брендов - 5000 тенге. Кофе - 2000 тенге. Газировка - 700 тенге. Вода - 650 тенге. Фотограф Турар Казангапов был на бое Головкина в Лас-Вегасе в сентябре 2017 года. Он рассказывает о своем опыте и ценах на еду:

"Все зависит от того, как и где питаться. Если в заведениях, то каждый день обед и ужин - от 80-100 долларов в день. В Штатах в отелях не предусмотрен завтрак, он за свой счет в буфетах за 18-25 долларов. Можно и самому купить фастфуд уличный, это намного дешевле, в районе 9-17 долларов. Но каждый день не сможешь так питаться. В супермаркетах цены более доступные, все зависит от предпочтений".

Фотограф также рассказал о том, как лучше передвигаться по городу и сколько стоит мобильный интернет:

"Проезд по Лас-Вегасу в основном на такси, от 8-13 долларов в один конец. Метро там нет. Симки для телефона обязательно нужны для работы. В среднем за связь мы платили 50 долларов. Этого хватает на неделю. Проживание в гостинице нам обошлось в 1 миллион на человека за 7-8 дней. На арене в день боя аккредитованным журналистам раздают бесплатные ваучеры для питания, это стакан колы с хот-догом и картошкой фри".

Купить турпакет на бой Головкина

В 2017 году одна из компаний-туроператоров продавала туры на бой Головкина, который также проходил в Лас-Вегасе. Минимальная стоимость тура была тогда 1713 долларов. При курсе 325 тенге за доллар. Продолжительность тура - пять дней. Пакет "стандарт" включал более комфортное проживание рядом с ареной T-Mobile и стоил 1984 доллара. В стоимость обоих туров не включен билет на поединок и питание.

В 2022 году туркомпании туры повсеместно не продают, так как пандемия усложнила перелеты. Однако индивидуально туроператоры могут предоставить авиабилеты и проживание. В зависимости от типа размещения, от удаленности от арены T-Mobile цена на двоих выходит от 518 тысяч тенге до миллиона тенге на пять дней. Перелет на двоих в обе стороны - 1,42 миллиона тенге. Вылет - 12 сентября из Алматы и 19 сентября из Лас-Вегаса. Дополнительно можно заказать встречу в аэропорту, трансфер в отель и обратно в аэропорт, обзорную экскурсию.

Виза в США

Нужно понимать, что в США необходима виза. Подавать документы для ее оформления нужно заранее. К примеру, по некоторым данным туроператоров, на июль 2022 года есть свободное место на подачу заявления только на март 2023 года. Стоимость визы - 360 долларов. На собеседовании необходимо показать все брони гостиниц и авиабилетов. Получение визы гарантировать невозможно. Все индивидуально. Даже наличие турпакета от компании не гарантирует получение визы. Подробнее о визе можно узнать здесь.

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Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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