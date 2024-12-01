Артур Бетербиев рассказал о мести: он бросил вызов Джейку Полу

Российский боксер Артур Бетербиев считает, что популярный американский блогер Джейк Пол не захотел бы с ним биться, передают Vesti.kz.

В ноябре Пол победил не менее известного Майка Тайсона единогласным решением судей. После этого Бетербиев бросил вызов американцу.

"Хочу ли подраться с Джейком Полом? Нет. Моими любимыми боксерами являются Мухаммед Али и Майк Тайсон. Джейк Пол победил одного из моих любимых боксеров и моим первым желанием было отомстить ему.

Я не хочу драться с ним. Если он захочет, я соглашусь, но, думаю, он не хочет драться со мной. Что произошло бы, если бы я вышел на ринг с Джейком Полом? Думаю, я бы показал ему настоящий бокс.

Хороший ли он боец? У него хорошие боксерские навыки, но, думаю, он не так хорош.

Дэниел Дюбуа хочет подраться с Джейком Полом? Думаю, это будет легкий боя для Дюбуа", - цитирует Бетербиева Sport24 со ссылкой на Seconds Out.