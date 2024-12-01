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Артур Бетербиев рассказал о мести: он бросил вызов Джейку Полу

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Артур Бетербиев рассказал о мести: он бросил вызов Джейку Полу ©instagram.com/matchroomboxing

Российский боксер Артур Бетербиев считает, что популярный американский блогер Джейк Пол не захотел бы с ним биться, передают Vesti.kz.

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Российский боксер Артур Бетербиев считает, что популярный американский блогер Джейк Пол не захотел бы с ним биться, передают Vesti.kz.

В ноябре Пол победил не менее известного Майка Тайсона единогласным решением судей. После этого Бетербиев бросил вызов американцу.

"Хочу ли подраться с Джейком Полом? Нет. Моими любимыми боксерами являются Мухаммед Али и Майк Тайсон. Джейк Пол победил одного из моих любимых боксеров и моим первым желанием было отомстить ему.

Я не хочу драться с ним. Если он захочет, я соглашусь, но, думаю, он не хочет драться со мной. Что произошло бы, если бы я вышел на ринг с Джейком Полом? Думаю, я бы показал ему настоящий бокс.

Хороший ли он боец? У него хорошие боксерские навыки, но, думаю, он не так хорош.

Дэниел Дюбуа хочет подраться с Джейком Полом? Думаю, это будет легкий боя для Дюбуа", - цитирует Бетербиева Sport24 со ссылкой на Seconds Out.

Напомним, что сам Бетербиев бился с соотечественником Дмитрием Биволом 13 октября в Эр-Рияде и победил его судейским решением по итогам 12 раундов за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Ранее в команде Бетербиева назвали желаемую дату реванша с Биволом, а также стало известно, сколько они заработают за второй поединок.

Бетербиев Артур Пол Джейк Профессиональный бокс

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