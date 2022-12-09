Ангелине Лукас предрекли славу лучшей боксерши Казахстана

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас имеет все для того, чтобы стать самой лучшей в истории страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал серебряный призер Олимпиады-80 в Москве и исполняющий обязанности президента Федерации профи-бокса РК Виктор Демьяненко.

11 декабря в Алматы Лукас встретится с представительницей Танзании Лулу Кайаге (8-8-3, 2 КО). Соперницы оспорят пояс чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO.

"Она нацеленный спортсмен. Везде пытается раскачать свое окружение, но и публику. У нее наша школа. Целеустремленная, главное, помогать. Опыта боксерского достаточно. Ей еще рано в США, если нет явных и достойных предложений. Лучше здесь набираться опыта. Она очень яркая и это ее преимущество. Успех придет.

Предстоящий поединок будет непростым. Ее соперница очень опытная, но по силам Ангелине. Главное, правильно подготовиться и реализовать свой потенциал", - отметил Демьяненко.