Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас (16-1, 9 КО) проведёт следующий поединок 21 ноября в немецком Ландсхуте, где встретится с представительницей Аргентины, передают Vesti.kz.

Лукас рассказала о предстоящем бое

О предстоящем выступлении 29-летняя спортсменка сообщила на своей странице в соцсетях.

"Моей соперницей станет представительница Аргентины. Я отправляюсь на свою историческую родину - в Германию, где буду защищать честь Казахстана! Все, кто меня знает, знают, как сильно я люблю бокс и насколько я одержима своей мечтой. Я люблю свою жизнь на боксёрском ринге! Здесь я чувствую себя по-настоящему живой. Бокс это моя страсть, мой характер и мой путь! Я обязательно добьюсь своего! Хочу вписать своё имя в историю и своим примером вдохновлять новое поколение. Не ради громких слов, а чтобы показать: в этом мире возможно всё, если по-настоящему верить в себя, трудиться и никогда не сдаваться! Я сделаю всё, чтобы наш голубой флаг поднимался как можно выше!" — написала Лукас в соцсетях.

Что известно о сопернице Лукас

Согласно афише турнира, оппоненткой казахстанки станет аргентинка Аньелен Эспиноса, в активе которой восемь побед и два поражения. Поединок рассчитан на восемь раундов.

При этом, согласно данным BoxRec, Эспиноса не выходила на ринг с февраля 2020 года, когда потерпела поражение нокаутом.

Когда Лукас проводила последний бой

Последний раз Ангелина Лукас выступала 13 декабря 2025 года в Дубае (ОАЭ). Тогда казахстанская боксёрша одержала досрочную победу техническим нокаутом над представительницей Танзании Эгине Каянге.