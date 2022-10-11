Американский боксер раскритиковал сопромоутера Головкина из-за допингового скандала

Скандально известный американский супертяжеловес Джаррелл Миллер выступил с критикой в адрес промоутера Эдди Хирна после того, как один из его бойцов, Конор Бенн, провалил допинг-тест, сообщает Fightnews.info.

"Я запишу маленькое видео про самого большого придурка, которого я знаю. Этот парень - лицемер. Эдди Хирну нужно как следует поаплодировать. Давайте сразу перейдем к теме номер один. Конечно, Хирн и его новый золотой гусь провалили допинг-тест.

Ирония в том, что они дерутся в Великобритании. UKAD и VADA - две разные компании, услугами которых они пользуются. Бенн провалил протокол VADA, а теперь Эдди Хирн говорит, что они не признают VADA. В общем, он лицемер и противоречит себе.

Они применяют правила UKAD, потому что Бенн их не нарушил. Путь, по которому пошел Хирн, и его позиция в данной ситуации - это очень смешно. Конечно же, других бойцов он бросал под автобус, в том числе меня. Это безумие", - сказал Миллер.

Напомним, что в 2019 году Миллер провалил допинг-тест перед боем с Энтони Джошуа - еще одним звездным клиентом Хирна.

Добавим, что Хирн сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).