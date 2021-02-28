Альварес вырубил Йылдырыма и защитил титулы чемпиона мира

Он завоевал эти пояса всего два месяца назад.

Фото: Matchroom Boxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:57

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес держал победу над турком Авни Йылдырымом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел в Майами (Флорида, США).

"Канело" защищал свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA (Super) и WBC, которые завоевал в декабре прошлого года, победив британца Каллума Смита.

В третьем раунде мексиканец отправил соперника в нокдаун и после перерыва команда турка отказалась от продолжения боя. 

Для Альвареса это 55-я победа в профи, 37-я - нокаутом. Йылдырым же потерпел третье поражение. 

Ранее появилась информация, что в случае победы в этом бою Альварес в мае проведет объединительный поединок с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.

Отметим, что в этом дивизионе выступает казахстанец Али Ахмедов, который в марте планирует вернуться на ринг. Также мексиканца вызывает на ринг Канат Ислам, выступающий в среднем весе. Он уверен, что привлечет "Канело" своей армией поклонников. 

Метки:
Альварес Сауль Профессиональный бокс WBA WBC
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:57
© 2008 - 2021 ТОО «EML»