Альварес вырубил Йылдырыма и защитил титулы чемпиона мира

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес держал победу над турком Авни Йылдырымом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел в Майами (Флорида, США).

"Канело" защищал свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA (Super) и WBC, которые завоевал в декабре прошлого года, победив британца Каллума Смита.

В третьем раунде мексиканец отправил соперника в нокдаун и после перерыва команда турка отказалась от продолжения боя.

Для Альвареса это 55-я победа в профи, 37-я - нокаутом. Йылдырым же потерпел третье поражение.

Ранее появилась информация, что в случае победы в этом бою Альварес в мае проведет объединительный поединок с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.

Отметим, что в этом дивизионе выступает казахстанец Али Ахмедов, который в марте планирует вернуться на ринг. Также мексиканца вызывает на ринг Канат Ислам, выступающий в среднем весе. Он уверен, что привлечет "Канело" своей армией поклонников.