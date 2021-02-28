Альварес вырубил Йылдырыма и защитил титулы чемпиона мира

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес держал победу над турком Авни Йылдырымом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел в Майами (Флорида, США).
"Канело" защищал свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA (Super) и WBC, которые завоевал в декабре прошлого года, победив британца Каллума Смита.
В третьем раунде мексиканец отправил соперника в нокдаун и после перерыва команда турка отказалась от продолжения боя.
Для Альвареса это 55-я победа в профи, 37-я - нокаутом. Йылдырым же потерпел третье поражение.
𝐓𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 🧳 #CaneloYildirim pic.twitter.com/SMYhHb3szZ— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 28, 2021
Ранее появилась информация, что в случае победы в этом бою Альварес в мае проведет объединительный поединок с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.
Отметим, что в этом дивизионе выступает казахстанец Али Ахмедов, который в марте планирует вернуться на ринг. Также мексиканца вызывает на ринг Канат Ислам, выступающий в среднем весе. Он уверен, что привлечет "Канело" своей армией поклонников.
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