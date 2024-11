Алимханулы высмеял чемпиона и нового короля дивизиона

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) отреагировал на новость о поединке между чемпионом мира WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и претендентом из Великобритании Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), передают Vesti.kz.

Ожидается, что бой пройдет в феврале 2025 года в Саудовской Аравии.

Did they decide to fight each other? 😂😂😂 Dear fans, Now you know who is who?