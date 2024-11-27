Алимханулы высмеял чемпиона и нового короля дивизиона

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) отреагировал на новость о поединке между чемпионом мира WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и претендентом из Великобритании Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), передают Vesti.kz.

Ожидается, что бой пройдет в феврале 2025 года в Саудовской Аравии.

"Они решили сразиться друг с другом? Дорогие фанаты, теперь вы знаете, кто есть кто?", - написал Алимханулы в соцсетях.

Did they decide to fight each other? 😂😂😂 Dear fans, Now you know who is who? — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 26, 2024

Напомним, Шираз был обязательным претендентом по линии WBO на поединок с чемпионом организации Алимханулы, также владеющим поясом IBF. Однако британец вышел из торгов по назначенному бою и решил биться с Адамесом, хотя утверждал, что будет глупо с его стороны не встретиться с казахстанцем.

Адамес посредством соцсетей неоднократно заявлял о том, что его представители отправляли предложение Алимханулы по поводу объединительного боя.

Ранее Шираза назвали будущим королем среднего дивизиона, тогда как Адамеса считают сильнее Жанибека.