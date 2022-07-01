Алимханулы высказался о бое за полноправный пояс чемпиона мира

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Сегодня 17:16

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) в ранге "временного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBO высказался о завоевании полноценного титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я с нетерпением жду своего полноценного чемпионского титула! Будет еще круче, если чемпион согласится драться со мной!", - написал боксер в соцсетях.

Напомним, 22 мая Алимханулы в поединке за титул "временного" чемпиона WBO в среднем весе во втором раунде нокаутировал Дигнума. Сейчас он главный претендент на полноценный титул.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

Бокс Профи-бокс
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Сегодня 17:16
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