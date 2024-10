Алимханулы уличил в страхе чемпиона мира и потроллил его

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился к доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО), владеющему поясом WBC в этом же дивизионе, сообщают Vesti.kz.

Ранее Адамес опубликовал в соцсетях пост, в котором призвал промоутеров организовать ему объединительный поединок с Алимханулы.

Казахстанец отреагировал на инициативу соперника.

Алимханулы "сделали" абсолютным чемпионом мира

Carlos, where are you! 😁 we all know where you are! You are in fear! pic.twitter.com/ZfK07opPdp