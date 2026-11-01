Алимханулы станет следующим соперником Канело? Казахстанца включили в список претендентов

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес может провести следующий поединок против одного из пяти известных представителей второго среднего веса, среди них казахстанец Жанибек Алимханулы, передают Vesti.kz.

Ранее Альварес одержал победу над французом Кристианом Мбилли единогласным решением судей и вернул себе чемпионский пояс WBC во втором среднем весе. После чего список потенциальных соперников мексиканца опубликовало издание Fighter Channel.

В число возможных оппонентов мексиканца вошел британец Хамза Шираз, ранее освободивший титул WBO. Также в списке оказался аргентинец Лестер Мартинес — временный чемпион WBC, который ранее встречался с Мбилли и завершил поединок с французом вничью.

Еще одним кандидатом может стать победитель противостояния казахстанца Жанибека Алимханулы и датчанина Якоба Банка. Боксеры претендуют на вакантный титул WBO, а победа в этом бою потенциально может открыть дорогу к поединку с Альваресом.

Кроме того, среди возможных соперников Канело называется кубинец Ослеис Иглесиас, владеющий титулом IBF. Встреча с ним позволила бы мексиканцу продолжить борьбу за объединение чемпионских поясов.

Замыкает список американец Теренс Кроуфорд. Этот вариант предполагает проведение реванша, однако его осуществление вызывает вопросы: ранее Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры.

Алимханулы не боксировал с апреля 2025 года, когда в пятом раунде нокаутировал Ануэля Нгамиссенге в Астане. В конце 2025 года он должен был встретиться с чемпионом WBA Эрисланди Ларой, но бой отменили после положительной допинг-пробы казахстанца. В результате IBF лишила его титула, а WBO дисквалифицировала на год, сохранив за ним пояс.

Летом Алимханулы перешёл во второй средний вес и освободил титул WBO. В начале сентября казахстанец возглавил рейтинг WBO.