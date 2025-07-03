Алимханулы сообщил о контракте на бой и назвал чемпиона мира трусом

Чемпион мира по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) обратился к обладателю пояса WBC доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

Он заявил, что подписал контракт на на объединительный бой и назвал Адамеса трусом.

"Адамес, мы подписали все документы. Теперь мы ждем тебя! Почему ты не хочешь подписывать? Все документы у тебя на столе! Трус!" - написал Жанибек в соцсети X.

Отметим, что оба спортсмена не раз заявляли о желании провести объединительный бой за три титула чемпиона мира, однако до конкретики дело пока не дошло.

Более того, Адамесу назначен обязательный соперник в лице другого казахстанца - Мейирима Нурсултанова (21-0, 17 КО). WBC настаивает на проведении этой встречи, что мешает организации поединка с Жанибеком.