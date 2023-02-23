Алимханулы сделал эмоциональное признание после решения WBO

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО), являющийся чемпионом мира по версии WBO в среднем весе, боится, что британец Лиам Смит (33-3-1, 20 КО) избежит боя с ним, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Честно говоря, я устал от отказов оппонента! Я надеюсь, что мой следующий соперник будет драться со мной. Но я обещаю вам, что буду одним из самых популярных боксеров в мире. Всем известно, что если у тебя есть цель и ты в нее веришь, то ты ее достигнешь", - написал он в Twitter.

Напомним, что ранее WBO обязала Алимханулы и Смита договориться о бое в течение 20 дней.

Помешать Смиту встретиться с Жанибеком могут обязательства британца по проведению реванша со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим, которого Лиам нокаутировал в четвертом раунде в январе.

При этом WBO не всегда добивается своего. Ранее организации не удалось организовать обязательные поединки с участием Деметриуса Андраде, Хайме Мунгии и Эскивы Фалькао.