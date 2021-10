Алимханулы рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом мира в весе Головкина

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (10-0-0, 6 KO) поделился деталями своей подготовки к следующему бою в профи, сообщают Vesti.kz.

5 ноября в Лас-Вегасе (США) он выйдет на ринг против экс-чемпиона мира по версиям WBA и WBO в среднем дивизионе Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-5, 21 КО) из Франции. Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

"86 раундов спаррингов уже проведено, осталось 14", - написал казахстанец в твиттере.

86 rounds of sparring done. 14 more rounds left🎯 #boxing pic.twitter.com/bM1uGRjaQh