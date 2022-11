Алимханулы пригрозил мексиканскому нокаутеру и назвал сроки боя с "Канело"

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) поделился своими планами на следующий год, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) назначила ему поединок против небитого мексиканского нокаутера Хайме Мунгии (41-0, 33 КО). У сторон есть 15 дней на переговоры.

"Если Мунгия согласится, то я нокаутирую его, Иншааллах. Затем в конце 2023 года я буду драться с "Канело". Это мой план. Посмотрим, что произойдет", - написал Жанибек в Twitter.





If Manguia agrees, then I will knock him out inshallah. Then at the end of 2023 i will fight Canelo. This is my plan. Let’s see what will happen