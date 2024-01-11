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Алимханулы поставили ультиматум. Все из-за Канело

Алимханулы поставили ультиматум. Все из-за Канело
©twitter.com/qazaqstyle

Журналист Эллиот Фостер прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО). В ходе беседы специалист оценил дивизион и назвал единственный способ для боксера из Казахстана - достичь величия.

Ранее сообщалось о том, что бой Жанибека против британца Криса Юбенка-младшего (33-3, 24 КО) находится в разработке, а также свое желание встретиться с Алимханулы изъявили чемпион WBA кубинец Эрисланди Лара (29-3-3, 17 КО) и американец Джермалл Чарло (33-0, 22 KO), владеющий титулом WBC. Однако официальных подтверждений не поступало.

Дорога к "абсолюту": Алимханулы "дали" бой за три титула

"Перспективы Алимханулы выглядят двояко. С одной стороны, это крепкий и уверенный боец, который уже завоевал два титула. С другой стороны, есть проблема с самим средним дивизионом. Тут не осталось больших игроков. Из громких соперников - только Крис Юбенк, которому находят странных соперников. Также Джермалл Чарло, который непонятно, в каком состоянии. Остался Эрисланди Лара, который, похоже, получил титул Головкина только для того, чтобы также его потерять. Странно, что WBA никак не реагирует на годовой простой. Все это ведет к тому, что у Алимханулы единственный шанс поднять свою рыночную стоимость. Ему нужно как можно быстрее, любой ценой собрать все пояса и стать "абсолютом". Иначе стоит задуматься о переходе в следующий дивизион. Средний вес стал скучным после ухода Канело", - отметил Фостер.

Напомним, Сауль Альварес провел три боя с экс-чемпионом в среднем весе из Казахстана Геннадием Головкиным (первый закончился ничьей, а два других выиграл мексиканец). Сейчас Канело является абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Что касается Алимханулы, то казахстанец в октябре нокаутировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс IBF.

Нокаут чемпиона мира из Казахстана стал претендентом на звание лучшего в 2023 году

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Метки:
Алимханулы Жанибек

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