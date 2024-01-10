Алимханулы предложили бой с первым номером рейтинга с 24 нокаутами

Портал vRINGe.com составил рейтинг самых ожидаемых боев в профессиональном боксе на 2024 год, куда вошел чемпион мира по версиям IBF иWBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

По мнению издания, достойную конкуренцию казахстанцу составит экс-чемпион во втором среднем дивизионе британец Крис Юбенк-младший (33-3, 24 КО).

"Что на кону? Два чемпионских пояса в среднем весе. Почему именно это место в рейтинге? Юбенк вышел на финишную прямую. За счет популярности он может выбирать. Или же финансово выгодные бои против возрастных соотечественников, или последняя попытка завладеть чемпионским титулом. Если не сумеет "передоговориться" с Конором Бенном, то вполне может свернуть в сторону Жанибека. Казахстанцу очень бы пригодился солидный скальп, так как от его резюме по-прежнему отдает серостью и унынием. Вероятность: низкая", - говорится в заметке.

Напомним, WBO повысила Юбенка до первого номера среднего веса, тем самым сделав его официальным претендентом на бой с Алимханулы. Однако команда британца решила не спешить с поединком против казахстанца.

Алимханулы узнал печальную новость про бой с Канело

В октябре Алимханулы провел объединительный бой в Розенберге (штат Техас, США) против немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс IBF.