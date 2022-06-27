Алимханулы показал закулисье чемпионского боя

©instagram.com/janibek_alimkhanuly
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Сегодня 22:08

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) показал видео подготовки к выходу на бой с британцем Дэнни Дигнумом (14-1-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Моменты...", - гласит описание под видео в Instagram боксера.

Напомним, 22 мая Алимханулы в поединке за титул "временного" чемпиона WBO в среднем весе во втором раунде нокаутировал Дигнума. Сейчас он главный претендент на полноценный титул.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

Бокс Профи-бокс
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Сегодня 22:08
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