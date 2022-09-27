Алимханулы оставил послание неназванному сопернику

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Сегодня 09:30
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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) обратился к неназванному сопернику, сообщает корреспондент Vesti.kz. Запись казахстанца в Twitter появилась после заявления тренера Хайме Мунгии (40-0, 32 КО) Эрика Моралеса о желании провести бой с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) или Алимханулы.

"Говорят, что кто-то согласился драться со мной? Кто он? Он с другой планеты? Но мне все равно! Я нокаутирую его, Иншалла!" - написал боксер.

Напомним, в конце февраля Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о титульном поединке между Мунгией и Алимханулы и дала десять дней на переговоры, но результата это не принесло.

Добавим, что 29-летний Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес, тем самым избежав поединка с казахстанцем.

Ранее стало известно о том, что Алимханулы, вероятно, вернется на ринг 12 ноября. Ожидается, что его соперником станет британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО). В этот день казахстанец в Лас-Вегасе должен будет провести первую защиту титула чемпиона мира.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мунгия Хайме

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