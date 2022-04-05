Алимханулы нашел слабые места у соперника по бою за чемпионский титул

Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) выразил уверенность в превосходстве над британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец в своем Twitter опубликовал сравнительную статистику и сопроводил пост оптимистичным описанием: "Легкая работа! Мы знаем все его слабые места. Казахский стиль - номер один", - написал Алимханулы.

Соперник Алимханулы высказался о бое за титул WBO

Напомним, что боксеры поспорят за титул временного чемпиона WBO в среднем весе. Бой пройдет 21 мая в США. Точное место будет объявлено позже.

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