Алимханулы нашел слабые места у соперника по бою за чемпионский титул

Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) выразил уверенность в превосходстве над британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец в своем Twitter опубликовал сравнительную статистику и сопроводил пост оптимистичным описанием: "Легкая работа! Мы знаем все его слабые места. Казахский стиль - номер один", - написал Алимханулы.
Соперник Алимханулы высказался о бое за титул WBO
Напомним, что боксеры поспорят за титул временного чемпиона WBO в среднем весе. Бой пройдет 21 мая в США. Точное место будет объявлено позже.
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