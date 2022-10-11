Али Ахмедов вошел в топ-10 рейтинга WBC после завоевания двух титулов

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Сегодня 14:51
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) совершил рывок в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), сообщают Vesti.kz. Это произошло после победы в титульном поединке.

В карде трилогии Головкин - "Канело" в сентябре он встречался с американцем Габриэлем Росадо, победив решением судей, и завоевал вакантные пояса WBC Silver и IBF North American.

В обновленной версии рейтинга WBC в своем дивизионе Ахмедов теперь поднялся с 20-го места сразу на десятое.

Напомним, что абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе является Сауль "Канело" Альварес. 

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Метки:
Ахмедов Али WBC Профессиональный бокс

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