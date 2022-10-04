Али Ахмедов сделал заявление о боях с "Канело" и Андраде и назвал сроки возвращения на ринг

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Сегодня 09:39
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) планирует вернуться на ринг до конца года. Он отметил, что его команда работает над организацией следующего поединка.

"Я пришел за титулом чемпиона мира. "Канело", Бенавидес, может быть, Андраде, это не имеет значения. Я готов драться с кем угодно. Сейчас я сосредоточен только на борьбе за пояс. Моя команда работает над моим следующим боем. Надеюсь, он будет в декабре", - цитирует Ахмедова The Ring. 

Напомним, что абсолютным чемпионом мира в весе Ахмедова является Сауль "Канело" Альварес. Казахстанец же владеет поясами WBC Silver и IBF North American.

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Метки:
Ахмедов Али Профессиональный бокс

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