"Адская драка". Тайсон Фьюри назвал самый сложный бой в карьере

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Сегодня 15:45
©instagram.com/tysonfury

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) признался, что третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО) стал для него самым тяжелым в карьере, сообщает DAZN. Он отметил, что в том поединке они оба вышли на настоящую войну.

"Думаю, это третий бой с Уайлдером. У нас с Деонтеем была трилогия, три титульных боя. Я думаю, что третий бой был, вероятно, самым тяжелым в моей карьере. Тогда мы оба вышли на войну. Мы оба вышли с намерениями уничтожать. Он дважды нокаутировал меня, а я трижды нокаутировал его и завершил все нокаутом в 11-м раунде. Адская драка", - сказал Фьюри.

Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера прошел в декабре 2018 года и завершился ничьей. Во втором поединке в феврале 2020 года британец выиграл нокаутом в седьмом раунде. А в трилогии в октябре 2021 года Фьюри снова выиграл, на этот раз нокаутом в 11-м раунде.

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Метки:
Фьюри Тайсон Уайлдер Деонтей Профессиональный бокс WBC

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