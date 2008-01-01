"9 дней до великой войны". Шеремета провел первую тренировку в США перед боем с Головкиным

Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО), недавно прибывший в США, продолжает подготовку к поединку с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шеремета провел первую тренировку во Флориде в зале, который выделили организаторы вечера бокса.

"Первая тренировка Камила Шереметы после приезда в США. Всего девять дней до великой войны с GGG на ринге!" - говорится в посте.

Напомним, бой Головкин - Шеремета состоится в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino. По казахстанскому времени поединок пройдет утром 19 декабря и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

На кону будут стоять титулы, принадлежащие GGG. Для Головкина это будет рекордная 21-я защита титулов.