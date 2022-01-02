42-летний ветеран бокса встал после двух нокдаунов и нокаутировал экс-чемпиона мира

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (33-2, 28 KO) нокаутировал экс-чемпиона мира американца Чарльза Мартина (28-3-1, 25 KO). Бой в весовой категории свыше 90,7 килограмма состоялся в ночь на 2 января в Голливуде, штат Флорида (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном поединке вечера 42-летний кубинец уже в первом раунде был отправлен в нокдаун. Во второй трехминутке он снова оказался на полу.

Несмотря на это, Ортис в шестом раунде сумел поразить Мартина ударом в висок, после чего попытки американца подняться на ноги были безуспешными. Кубинец выиграл поединок нокаутом.