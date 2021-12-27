30-летнего боксера расстреляли за рулем. В машине находилась его семья

30-летний боксер супертяжелого веса Дэнни Келли-младший (10-3-1, 9 КО) из США был расстрелян за рулем своего внедорожника, когда в салоне находилась вся его семья. Медикам не удалось спасти боксера. Его подруга и трое детей физически не пострадали, сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что трагедия произошла 25 декабря на оживленной Сент-Барнабас-роуд в городке Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. По данным полиции, возле внедорожника боксера остановилось другое авто, водитель которого открыл огонь.

За информацию, которая поможет найти убийцу, предложена награда в размере 25 000 долларов.

Сейчас детективы выясняют, был ли это инцидент "дорожной ярости" или мотив для убийства в другом.

"Абсолютно душераздирающая потеря для семьи и друзей мистера Келли. Сегодня на Рождество он не дома со своими близкими. Теперь они оплакивают его смерть вместо того, чтобы отмечать праздник", - сказал офицер Дэвид Блейзер из отдела местной полиции по тяжким преступлениям.

В последнем своем бою Дэнни нокаутировал во втором раунде Ника Киснера.