Это был бы огонь. DAZN нашел Елеусинову в соперники нокаутера из Golden Boy

Сотрудничающий с Геннадием Головкиным промоутер Эдди Хирн в соцсетях намекнул на возможный бой своего подопечного Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) против американского проспекта Верджила Ортиса (16-0, 16 KO), интересы которого представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Хирн написал в твиттере: "Нравится бой Данияра против Ортиса - два потрясающих проспекта в 147".



Two welterweights with world title aspirations. This would be pic.twitter.com/ovjXeAabm7