"Я не кричу "дайте мне чемпиона". Отвечаю за слова". Елеусинов - о дебютном титуле, вызовах и трэштоке

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) после завоевания пояса IBF Intercontinental в полусреднем весе в бою с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго из Намибии (23-3, 12 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, готов ли он биться с лидерами дивизиона, а также высказался об отношении к трэштоку.
- Данияр, с победой. Действовал очень быстро. Успел ли показать то, к чему был готов?
Десятираундовый поединок завершился во втором раунде досрочной победой бывшего капитана сборной Казахстана, а титул от IBF стал дебютным в его профи-карьере.
- Я не знаю, успел ли показать или нет, но я готовился к победе. И получилось то, что получилось. Выиграл. Получилось все быстро. Да, я очень доволен своей быстротой. Своим таймингом. Мне все понравилось. Сделал все качественно, благодаря Всевышнему и отцу. И тем людям, которые мне помогали. Всем спасибо. Менеджерам, Гарри Кларку.
- Кто следующий? Желаемый оппонент?
- Не знаю, посмотрим, кто следующий оппонент. Я не могу кричать сейчас: "Дайте мне того чемпиона или этого". Заранее кричать. Я не люблю такими делами заниматься. Трэштокингом. Сказать "дайте мне чемпиона", а потом не ответить за свои слова. Если я делаю, то хочу отвечать за свои слова на ринге.
Конечно, я готов к вызовам и чемпионам. Я их всех уважаю, и если мне дадут шанс, то я выйду с ними. Но не буду говорить слов, что я их размажу, и они боятся меня. Меня устраивает то, как все идет. Конечно, уровень будет подниматься. Будут давать мне соперников все лучше и лучше, если я буду выигрывать. Всем спасибо, кто болел за меня.
Добавим, что противостояние Елеусинова с Индонго стало частью вечера профессионального бокса в в Голливуде (штат Флорида, США), в главном бою которого скандалом завершилась
встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина
- Дэниэла Джейкобса
и Габриэля Росадо
. GGG посетил
этот вечер бокса.
В еще одном поединке азербайджанский супертяжеловес Магомедрасул Межидов выиграл досрочно поединок у Сахрета Дельгадо из Пуэрто-Рико.
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