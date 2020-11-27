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Прямая трансляция титульного боя Данияра Елеусинова в карде у экс-соперников Головкина

Казахстанец впервые будет драться за пояс.

Прямая трансляция титульного боя Данияра Елеусинова в карде у экс-соперников Головкина
Данияр Елеусинов. Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Утром 28-го ноября по казахстанскому времени Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) поспорит с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz. Для олимпийского чемпиона это будет первый титульный бой в карьере.

Десятираундовый дебютный титульный бой Елеусинова с Индонго станет частью вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США) 27 ноября. Главным же событием шоу будет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО). Ранее оба боксера встречались с казахстанцем Геннадием Головкиным. В января 2013 года Росадо уступил GGG техническим нокаутом в седьмом раунде, а Джейкобс в марте 2017-го продержался все 12 раундов, но проиграл судейским решением.

В Казахстане в прямом эфире шоу покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется 28 ноября в 08:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция >>>>>>>>

Гром в Намибии. Олимпийский чемпион Елеусинов против бывшего чемпиона мира Индонго

 

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Метки:
Елеусинов Данияр Росадо Габриэль Джейкобс Дэниэл IBF Профессиональный бокс

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