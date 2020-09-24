Казахстанскому супертяжу на бой за два пояса подобрали соперника из США с 15 нокаутами

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) в титульном поединке может встретиться с американцем Джеймсом МакКензи Моррисоном (17-0-2, 15 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Для 31-летнего спортсмена этот поединок станет первой защитой пояса IBO Inter-Continental.
Десятираундовый поединок должен состояться в Дюссельдорфе 17 октября, а вторым титулом, который могут разыграть боксеры, станет европейский пояс по версии IBF. 30-летний американец дебютирует в титульных боях.
Добавим, что последние два года оба боксера выигрывают свои встречи только досрочно: у Кособуцкого серия составляет семь боев, а у американца - четыре.
Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира
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