Казахстанский супертяж Кособуцкий нокаутировал экс-соперника чемпиона мира

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий
нокаутировал поляка Камила Соколовски
в андеркарте вечера бокса в Минске, передает корреспондент Vesti.kz
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Поединок в столице Беларуси завершился в последнем, десятом, раунде, когда Кособуцкий во второй раз отправил Соколовски на канвас. Впервые в нокдауне поляк оказался в четвертой трехминутке.
Видео нокаута в бою Кособуцкий - Соколовски
В активе 31-летнего Кособуцкого теперь 14 побед (13 нокаутом) в 14 боях. Он в девятый раз выступил в Минске и в восьмой - в Минске. Казахстанец, дебютировавший в профи в сентябре 2017 года, также дважды выступал в России, а по разу - в Германии и ОАЭ.
34-летний Соколовски теперь имеет 18 поражений (три досрочных) при девяти победах (четыре нокаутом) и двух ничьих. В профи он дебютировал в 2014 году и ранее дрался только в Великобритании, где проживает постоянно.
Для обоих боксеров этот бой стал вторым в 2020 году. Так, 6 марта Кособуцкий нокаутировал
ганца Абрахама Табулу
(17-4-1, 14 КО), а Соколовски на следующий день решением победил британца Эрика Мачина
(4-1-1, 3 КО), нанеся ему первое поражение в карьере.
Отметим, что Соколовски за карьеру дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту
(27-1, 18 КО), который владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну
(29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца владел поясом "регулярного" чемпиона WBA, но лишился титула из-за проваленного допинг-теста.
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