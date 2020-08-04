Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира

Отметим, что Соколовски за карьеру дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту (27-1, 18 КО), который владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну (29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца владел поясом "регулярного" чемпиона WBA, но лишился титула из-за проваленного допинг-теста.
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