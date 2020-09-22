"Жду визу в Германию". Казахстанский супертяж - о титульном поединке и смене места боя

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к титульному поединку, который может состояться в октябре в Германии. По словам спортсмена, он ждет соперника и занимается оформлением визы.
Десятираундовый поединок 31-летнего казахстанца запланирован на 17 октября и пройдет не в Гамбурге, как планировалось ранее, а в Дюссельдорфе. В Германии Кособуцкий выиграл пояс IBO Inter-Continental, а сейчас может побороться за европейский титул по версии IBF.
"Я думаю, что визу только после 25 сентября дадут. А что касается соперника, то пока информации нет, - прокомментировал ситуацию Кособуцкий. - Вылет по плану 2-3 октября в Дюссельдорф".
Добавим, что ранее возможным соперником для казахстанца называли
бельгийского ровесника Кособуцкого Джоэля Тамбу Джеко
(17-2-1, 8 КО). Большинство своих боев Джеко провел в Бельгии, но карьера его стартовала в Марокко. Рассматриваются и другие варианты.
Пояс от IBF. Казахстанский супертяж с 13 победами нокаутом проведет титульный бой в Германии
В дебютном титульном поединке Кособуцкий нокаутировал
хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО), а в 2020 году казахстанец вошел
в рейтинг от WBC. В любительской карьере супертяжеловес три раза выигрывал чемпионат Казахстана.
Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне