Казахстанский супертяж вошел в рейтинг WBC после победы над экс-соперником чемпиона мира

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий
(14-0, 13 КО) вошел в рейтинг WBC после 14-й победы в профи, передает корреспондент Vesti.kz
.
4 августа в белорусском Минске Кособуцкий в десятом раунде нокаутировал
поляка Камила Соколовски
(9-18-2, 3 КО). В рейтинге WBC казахстанец появился под 39-м номером из 40 боксеров в списке. Титулом по этой версии владеет британец Тайсон Фьюри
(30-0-1, 21 КО), а в рейтинге лидирует экс-чемпион Деонтей Уайлдер
(42-1-1, 41 КО) из США, опережающий украинца Александра Усика
(17-0, 13 КО) и кубинца Луиса Ортиса
(31-2, 26 КО).
После победы над Соколовски Кособуцкий сообщил
, что следующий бой пока планируется на октябрь. В ноябре прошлого года 31-летний казахстанец завоевал
первый титул в карьере - IBO Inter-Continental, нокаутировав хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) в немецком Гамбурге.
Добавим, что Соколовски дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту
(27-1, 18 КО), который сейчас владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну
(29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца был "регулярным" чемпионом WBA, но лишился пояса из-за проваленного допинг-теста.
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