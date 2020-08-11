Деревянченко рассказал о помощи спарринг-партнеров из Казахстана перед боем с Головкиным

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Деревянченко рассказал о помощи спарринг-партнеров из Казахстана перед боем с Головкиным

Украинец сравнил стили следующего соперника и GGG.

Деревянченко рассказал о помощи спарринг-партнеров из Казахстана перед боем с Головкиным
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин. Фото: Frontproof Media©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) провел пресс-конференцию по Zoom перед боем с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Как сообщает iSport.ua, он  рассказал, что в 2019 году перед поединком с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) за титулы IBF и IBO работал со спарринг-партнерами из Казахстана.

"С Чарло может быть не легче, чем с Головкиным. Он топовый боксер. Я настраиваюсь на серьезный бой, он точно не станет легкой прогулкой. Это будет довольно тяжелый бой. Сейчас нет проходных поединков, все топовые.

Когда велась подготовка к Головкину, то подбирали спарринг-партнеров из советской школы, Казахстана, Украины. Теперь берем людей американской школы. Чарло - это не Головкин, у него другой стиль.

С боксерами такого стиля, как у Головкина и "Канело", я чувствую себя комфортно, я показываю такой же бокс, как и они. Но есть Чарло, который будет убегать от меня, двигаться, работать на контратаках, здесь надо будет что-то думать. Будет тяжелей", - сказал Деревянченко. 

Деревянченко ответил на вопрос о предложении получить гражданство Казахстана

Ранее Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина. Тот поединок прошел в октябре 2019 года и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. 

Бой Чарло - Деревянченко пройдет 26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул, а для украинца это будет третий поединок за титул чемпиона мира. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Геннадий GGG Головкин Деревянченко Сергей Чарло Джермалл Альварес Сауль Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
23:23
Бокс

Тренирующийся с Головкиным экс-чемпион мира получил бой в андеркарте Майка Тайсона и Роя Джонса
Сегодня
23:06
Бокс

Деревянченко рассказал о помощи спарринг-партнеров из Казахстана перед боем с Головкиным
Сегодня
14:29
Бокс

Названы дата и место дебюта капитана сборной Казахстана по боксу в профи
Сегодня
12:01
Бокс

Бомбардировка "Питбуля". Как Садриддин Ахмедов завоевал титул WBC
Сегодня
09:30
Бокс

Геннадий Головкин раскрыл секрет достижения цели
Вчера
23:45
Бокс

"Они не видели бой с Головкиным". Тренер Деревянченко ответил на угрозу нокаута от чемпиона мира
Вчера
23:39
Бокс

"Я не лягу, как некоторые". "Канело" пообещали устроить незабываемый бой
Вчера
22:58
Бокс

Экс-чемпион мира в трех весах нашел общее между Головкиным и Ломаченко
Вчера
21:32
Бокс

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира
Вчера
11:44
Бокс

Сондерс вызвал "Канело" на бой и предложил пари на гонорар
Вчера
11:15
Бокс

Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом перенесли
9 августа
23:59
Бокс

Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в топ-10 рейтинга IBF, Канат Ислам - в топ-15
9 августа
17:17
Бокс

"Канело" не договорился с DAZN перед третьим боем с Головкиным
9 августа
10:24
Бокс

Новый чемпион мира выиграл титул в третьем бою в профи и приблизил казахстанца к лидерству в рейтинге WBA
8 августа
12:04
Бокс

У экс-чемпиона мира в трех весах выявили коронавирус перед грядущим боем
8 августа
09:59
Бокс

Главный бой сопромоутера Головкина не выявил победителя
8 августа
09:24
Бокс

Менеджер Алимханулы отреагировал на возвращение казахстанца в США
7 августа
17:24
Бокс

Позабытый, но восставший. За какой титул собирается биться Фируза Шарипова
7 августа
12:51
Бокс

Пакьяо высказался о переговорах с Головкиным и назвал единственное условие для их боя
7 августа
10:47
Бокс

Майк Тайсон показал новый постер к бою с Роем Джонсом-младшим
6 августа
22:56
Бокс

Экс-соперника чемпиона мира дисквалифицировали после нокаута от казахстанца
6 августа
20:52
Бокс

Снимавшаяся для Playboy чемпионка мира подписала контракт с сопромоутером Головкина
6 августа
12:31
Бокс

Эдди Хирн сделал заявление по следующему бою Головкина
6 августа
11:22
Бокс

Назван "GGG супертяжелого веса" из Казахстана
5 августа
22:31
Бокс

"У тебя тоже все получится". Головкин поделился мотивирующим видео
5 августа
19:32
Бокс

"У этой звезды яркое будущее". Менеджерская компания Сондерса и Фьюри - о переходе Кункабаева в профи
5 августа
19:19
Бокс

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал свой переход в профи
5 августа
13:31
Бокс

Рой Джонс решил застраховать уши перед боем с Майком Тайсоном
5 августа
04:15
Бокс

Казахстанский супертяж прокомментировал досрочную победу над экс-соперником чемпиона мира
5 августа
03:40
Бокс

Видео полного боя казахстанского супертяжа Кособуцкого с победой нокаутом
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика