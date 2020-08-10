Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямая трансляция матчей ЛЕ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира

Украинец в третий раз подерется за титул.

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира
Сергей Деревянченко (слева) и Геннадий Головкин. Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) провел пресс-конференцию по Zoom перед боем с чемпионом мира в среднем по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО), сообщает vRINGe.com

В интервью он вспомнил свой поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO, рассказал правду о ситуации с переговорами с чемпионом WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-2-1, 36 КО) и озвучил план на предстоящий бой. 

- Разговоры в СМИ о возможном поединке с Альваресом - было ли официальное предложение от Golden Boy Promotions? Его условия?

- Если речь о последних наших разговорах по бою на осень, то было больше общение вокруг да около. Был интерес от них, мне тоже было интересно выйти против "Канело", но до конкретного официального предложения дело не дошло. С Чарло было договориться значительно проще.

- О возможном поединке против Деревянченко не единожды упоминал обладатель титула по версии WBO Деметриус Андраде Также о таком возможном противостоянии говорил его промоутер Эдди Херн. Обращались ли они к вашей команде с официальным предложением?

- Нет, у нас не было переговоров с Деметриусом и его командой. Он отличный боец, может когда-то в скором времени такой бой и состоится.

- Финансовая составляющая (распределение призового фонда) боя Чарло - Деревянечнко?

- Я, к сожалению, не могу разглашать свой гонорар, а гонорар Чарло я правда не знаю.

- Нету ли опасения того, что Чарло - одна из самых больших звезд Premier Boxing Champions Эла Хэймона, и судейство в предстоящем поединке может быть немного (или даже сильно) ангажированным?

- Нет, мы об этом стараемся с моей командой вообще не думать. Но, конечно, я понимаю, что мне нужно постоянно быть агрессором в ринге и сделать все, чтобы у судей не было возможности повлиять на исход поединка.

- Мы привыкли видеть в ринге Деревянченко агрессором, боксером, который работает первым номером. Но помним и о его умении ярко сконтрить - не факт, что кто-то в дивизионе выбрасывает лучшие кроссы. Учитывая хороший тайминг и неплохие навыки Чарло в контратаках, не будет ли рациональнее работать в предстоящем поединке вторым номером? Несколько слов о плане на бой.

- Буду смотреть по ситуации. Конечно, он не Геннадий Головкин и не Сауль, мне с ними было бы проще строить план на бой, они подходят мне по стилю. Именно поэтому я и говорил, что мне, возможно, с Чарло будет даже сложней, чем с "Канело".

Я думаю, что если буду видеть, что совсем не получается ничего, то пойду даже на очень большой риск. Но это в шестом, седьмом, восьмом раундах, не раньше. Я готов к 12 раундам и не хочу, чтобы случилось так, что я выложусь за пять раундов и потом не буду готов драться дальше. Если получится закончить бой раньше 0 я тоже буду готов к этому.

Я не думаю, что буду бежать на него сломя голову. У меня есть любительская карьера, я могу и на ногах поработать, и потянуть его на себя. Но если ничего с этого не получится - я попробую пойти в размен.

- Нету ли чувства, что предстоящий бой может быть последним титульным шансом? И если оно есть, то не скажется ли это отрицательно по ходу поединка?

- Нет. Потому как я совсем не рассматриваю вариант своего поражения, и что может случиться после этого. Мы все настроены выиграть этот титул.

- Ранние нокдауны в поединках против Головкина и Джейкобса. Почему тяжело дается начало боя, и какая работа ведется по устранению этой проблемы?

- Мы в команде много говорили об этом, и пришли к выводу, что все-таки это больше стечение обстоятельств. Плюс Геннадий тогда попал в затылок, хоть и не специально. Ранние падения - не закономерность. Говорят, что я долго запрягаю, но я чувствую уверенность на старте, просто так случилось в этих двух боях. Уверен, не стоит на этом концентрироваться.



- На раннем этапе карьеры вы не единожды давали понять, что не совсем довольны работой своего промоутера Лу Дибеллы? Тот действительно был слишком занят, сотрудничая с Элом Хэймоном, но сейчас очень активно и плодотворно развивает карьеры своих бойцов. Сейчас к нему у вас остались какие-то претензии?

- Мы с ним еще поработаем в рамках боя с Чарло, но потом все-таки расходимся. Да, были моменты по карьере, но это были рабочие моменты, не личное. Лу – хороший человек и сейчас у нас вполне хорошие рабочие отношения.

- Отношения с тренером Андре Розье. Не было ли после боя с Дэниелом Джейкобсом мысли о том, чтобы подыскать себе другого наставника?

- Нет, не было. Я нормально тогда воспринял его выбор (во время боя Деревянченко - Джейкобс Розье находился в углу американца, так как на тот момент тренировал обоих боксеров), так бывает. У нас сейчас отличная рабочая коммуникация, и я всем доволен. И не только работой с Андре, но и с Гэри Старком и Сергеем Корчинским. Все дополняют друг друга.



- Мнение vRINGe: Деревянченко по делу проиграл Джейкобсу, но как минимум не уступил Головкину. Согласны?

- Не совсем. Я считаю, что с Джейкобсом у нас был очень конкурентный и равный бой, во многих раундах я выглядел лучше. Но это нормально, что я так думаю, наверное. Себя всегда тяжело оценивать. Каждый раз пересматривая эти бои, замечаю что-то новое, и мнение иногда меняется в мелочах. Но в целом считаю, что наработал в обоих поединках точно больше, чем на поражения. И, наверное, против Головкина я выглядел даже лучше, чем против Дэниэла.

Бой Чарло - Деревянченко пройдет 26 сентября и будет показан телеканалом Showtime на системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул. 

Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в Нью-Йорке проиграл единогласным решением Головкину, который стал новым чемпионом IBF и IBO, а Чарло 7 декабря в этом же городе нокаутировал ирландца Денниса Хогана (28-3-1, 7 КО .

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Чарло Джермалл Джейкобс Дэниэл Андраде Деметриус Альварес Сауль Головкин-Деревянченко Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:32
Бокс

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира
Сегодня
11:44
Бокс

Сондерс вызвал "Канело" на бой и предложил пари на гонорар
Сегодня
11:15
Бокс

Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом перенесли
Вчера
23:59
Бокс

Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в топ-10 рейтинга IBF, Канат Ислам - в топ-15
Вчера
17:17
Бокс

"Канело" не договорился с DAZN перед третьим боем с Головкиным
Вчера
10:24
Бокс

Новый чемпион мира выиграл титул в третьем бою в профи и приблизил казахстанца к лидерству в рейтинге WBA
8 августа
12:04
Бокс

У экс-чемпиона мира в трех весах выявили коронавирус перед грядущим боем
8 августа
09:59
Бокс

Главный бой сопромоутера Головкина не выявил победителя
8 августа
09:24
Бокс

Менеджер Алимханулы отреагировал на возвращение казахстанца в США
7 августа
17:24
Бокс

Позабытый, но восставший. За какой титул собирается биться Фируза Шарипова
7 августа
12:51
Бокс

Пакьяо высказался о переговорах с Головкиным и назвал единственное условие для их боя
7 августа
10:47
Бокс

Майк Тайсон показал новый постер к бою с Роем Джонсом-младшим
6 августа
22:56
Бокс

Экс-соперника чемпиона мира дисквалифицировали после нокаута от казахстанца
6 августа
20:52
Бокс

Снимавшаяся для Playboy чемпионка мира подписала контракт с сопромоутером Головкина
6 августа
12:31
Бокс

Эдди Хирн сделал заявление по следующему бою Головкина
6 августа
11:22
Бокс

Назван "GGG супертяжелого веса" из Казахстана
5 августа
22:31
Бокс

"У тебя тоже все получится". Головкин поделился мотивирующим видео
5 августа
19:32
Бокс

"У этой звезды яркое будущее". Менеджерская компания Сондерса и Фьюри - о переходе Кункабаева в профи
5 августа
19:19
Бокс

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал свой переход в профи
5 августа
13:31
Бокс

Рой Джонс решил застраховать уши перед боем с Майком Тайсоном
5 августа
04:15
Бокс

Казахстанский супертяж прокомментировал досрочную победу над экс-соперником чемпиона мира
5 августа
03:40
Бокс

Видео полного боя казахстанского супертяжа Кособуцкого с победой нокаутом
4 августа
11:37
Бокс

Прямая трансляция 14-го боя в профи непобежденного казахстанского супертяжа
4 августа
08:31
Бокс

Деревянченко после поражения от Головкина пообещали нокаутировать в бою за титул WBC
3 августа
23:57
Бокс

Экс-чемпион мира из России вызвался помочь казахстанскому боксеру выиграть бой в Москве
3 августа
18:45
Бокс

Непобежденный казахстанский супертяж прошел взвешивание и битву взглядов перед боем
3 августа
13:00
Бокс

Golden Boy озвучила планы "Канело" по боям за пределами США и по соперникам
3 августа
12:41
Бокс

Промоутер Шереметы назвал дату титульного боя с Головкиным
3 августа
11:22
Бокс

"Гвоздь в крышку гроба". Экс-чемпион мира сделал прогноз на третий бой Головкин - "Канело"
2 августа
23:33
Бокс

Деревянченко включил Головкина в список лучших средневесов
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика